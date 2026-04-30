कश्मीर में ‘वंदे भारत’ की ऐतिहासिक दौड़: जम्मू से श्रीनगर अब सिर्फ 5 घंटे दूर, जानें समय-सारणी और रूट

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला भी इस मौके पर मौजूद रहे। पहले आठ कोच वाली वंदे भारत कटरा-श्रीनगर खंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जा चुकी थी। यात्रियों की भारी भीड़ और रिजर्वेशन पर दबाव को देखते हुए कोचों की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई है। इससे अमरनाथ यात्रा और पीक टूरिस्ट सीजन में बुकिंग आसान होगी। अब पूरे देश से कश्मीर जाने वाले यात्री जम्मू तवी से ही सीधे ट्रेन पकड़ सकेंगे, कटरा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।