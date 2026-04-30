West Bengal Exit Polls पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा-BJP के इशारे पर TMC कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिराने की कोशिश

पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल के अनुमानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये आंकड़े वास्तविकता से दूर है। ये जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए तैयार किए गए हैं। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि एग्जिट पोल के अनुमान भाजपा के निर्देश पर प्रसारित किए गए थे, ताकि टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया जा सके। पिछले विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों को याद दिलाते हुए कहा, 2014, 2017 और 2021 में भी ऐसे ही एग्जिट पोल्स सामने आए थे, जो बाद में गलत साबित हुए। ममता बनर्जी ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस 226 सीटों का आंकड़ा पार करेगी।