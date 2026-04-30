30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

स्कूल खुले, पर किताबें अब भी गायब, दिल्ली में 10 लाख बच्चों की पढ़ाई ठप, हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नया सत्र शुरू, लेकिन 10 लाख बच्चों को किताबें नहीं मिलीं। हाईकोर्ट का सख्त रुख, कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। बच्चे अभी भी पुरानी किताबों पर निर्भर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ankit Sai

Apr 30, 2026

delhi school book delay

10 लाख बच्चों को किताबें नहीं मिलीं (AI Photo)

Delhi School Book Delay: देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों (Delhi Government School) में नया सत्र शुरू हुए कई हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी तक लाखों बच्चों के हाथ अब तक किताबें (BOOK) नहीं पहुंची हैं। ऐसे में पढ़ाई का पूरा सिस्टम ही लड़खड़ा गया है। इसी गंभीर मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को जवाब देने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस सचिन दत्ता ने देरी को लेकर नाराजगी जताई और पूछा कि आखिर इतने बड़े स्तर पर किताबें बांटने में इतनी देर क्यों हो रही है।

छुट्टियों से पहले किताबें दे दी जाएंगी

सरकार की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को भरोसा दिया कि सभी छात्रों को गर्मी की छुट्टियों से पहले किताबें दे दी जाएंगी। कोर्ट ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लेते हुए सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को किताबें नहीं मिली

यह याचिका सोशल जूरिस्ट नाम की संस्था की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता के वकील अशोक अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि पहले भी सरकार ने समय पर किताबें देने का वादा किया था, लेकिन इस बार भी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं। याचिका में कहा गया है कि यह सीधे तौर पर कोर्ट के पहले दिए गए आदेशों की अनदेखी है। करीब 10 लाख छात्रों को किताबें देने को लेकर पहले भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ।

पुरानी किताबों से काम चलाने को मजबूर बच्चे

कई स्कूलों में बच्चे पुरानी या शेयर की गई किताबों से पढ़ने को मजबूर हैं। जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और बच्चों का हक भी कमजोर पड़ रहा है। यह मामला शिक्षा के अधिकार कानून और संविधान के तहत मिले अधिकारों से भी जुड़ा है, जो हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है।

पुराने वादे, नई देरी

याचिका में यह भी बताया गया है कि अप्रैल 2024 और जुलाई 2024 में कोर्ट के सामने सरकार ने भरोसा दिया था कि किताबों की खरीद और वितरण समय पर होगा। इसके बावजूद 1 अप्रैल से शुरू हुए नए सत्र के कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी बच्चों को जरूरी किताबें नहीं मिल पाईं। इस देरी ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पढ़ाई पर सीधा असर, बढ़ रही असमानता

किताबें नहीं मिलने से सबसे ज्यादा नुकसान छोटे बच्चों की पढ़ाई को हो रहा है। बुनियादी शिक्षा की शुरुआत में ही रुकावट आना आगे के सीखने पर असर डाल सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच का अंतर और बढ़ रहा है। जहां प्राइवेट स्कूलों में बच्चे समय पर पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, वहीं सरकारी स्कूलों के छात्र अभी भी इंतजार में हैं।

ये भी पढ़ें

ईरान का 11 टन ‘न्यूक्लियर भंडार’ बना वैश्विक चिंता, ट्रंप-पुतिन बातचीत में हुआ बड़ा खुलासा
विदेश
Donald Trump Vladimir Putin talk

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Apr 2026 05:55 pm

Hindi News / National News / स्कूल खुले, पर किताबें अब भी गायब, दिल्ली में 10 लाख बच्चों की पढ़ाई ठप, हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Todays Chanakya Exit Poll: बंगाल में ममता का किला ध्वस्त? BJP की बंपर जीत का अनुमान

West Bengal Exit Poll 2026 Todays Chanakya
राष्ट्रीय

West Bengal Exit Polls पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा-BJP के इशारे पर TMC कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिराने की कोशिश

West Bengal CM Mamata Banerjee reacts after polls, alleges misuse of central forces and dismisses exit polls.
राष्ट्रीय

कश्मीर में ‘वंदे भारत’ की ऐतिहासिक दौड़: जम्मू से श्रीनगर अब सिर्फ 5 घंटे दूर, जानें समय-सारणी और रूट

Vande Bharat History Jammu Kashmir
राष्ट्रीय

कृषि मंत्री के क्षेत्र में ही घटिया निकल गए खाद, IFFCO और IPL के खाद स्टैंडर्ड से बाहर, तुरंत रोकी गई बिक्री

Shivraj Singh Chouhan Announces a Special Scheme for Farmers in MP
राष्ट्रीय

Exit Poll में बड़ा उलटफेर संभव, सर्वे करने वाले ने खुद कबूली यह बात, बंगाल में किन वोटरों से BJP को फायदा?

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.