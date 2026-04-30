बंगाल में फिर मचेगा चुनावी शोर: CEO ने दिया कुछ बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश, BJP ने किया फैसले का स्वागत!

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने व्यापक चिंताएं व्यक्त करते हुए कहा, मैं इस मुद्दे पर सीधे बात करना चाहता हूं। जिन अनुपातों और प्रतिशत की चर्चा अक्सर होती है, वे जमीनी हकीकत से अलग होते हैं। यह बजट की चर्चाओं जैसा ही है, जहां आवंटन पर तो रोशनी डाली जाती है, लेकिन उनके वास्तविक प्रभाव की जांच नहीं की जाती। मेरी चिंता कहीं अधिक गंभीर है। लाखों लोग अभी भी ट्रिब्यूनल में अपने नामों की स्पष्टता को लेकर चिंतित हैं। इस मुद्दे को हल किया जाना चाहिए। जो लोग अपना वोट नहीं डाल पाए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केवल चुनाव आयोग ही नहीं, बल्कि इस व्यवस्था का प्रबंधन करने वालों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।