‘सोनिया गांधी ही लेती हैं निर्णय,’ कर्नाटका में CM बदलाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बडा बयान

खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए यह कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनका ही नेतृत्व पार्टी के मामलों में निर्णय लेते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, यह सवाल अब नहीं उठता। अब यहां मुख्यमंत्री पहले से हैं। अगर कोई बदलाव होता है, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्णय लिया जाएगा। खड़गे ने यह भी कहा कि मीडिया और कर्नाटका के कुछ नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों पर ध्यान न देते हुए, उन्हें पार्टी की आंतरिक व्यवस्था पर भरोसा है। उनके मुताबिक, पार्टी की मजबूती के लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह समय के साथ सामने आएगा।