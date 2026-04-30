प्राइवेट स्कूलों की अब खैर नहीं! दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी चेतावनी

सीएम ने यह भी कहा है कि यह कदम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अभिभावकों से लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर उठाया गया है। इतना ही नहीं, सीएम रेखा गुप्ता खुद भी औचक निरीक्षण करेंगी, ताकि नियमों का सही तरीके से पालन हो सके। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने नोटिस बोर्ड, वेबसाइट और स्टोर पर साफ-साफ लिखें कि अभिभावक कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं।