विधवा की पारिवारिक पेंशन से नहीं हो सकती पति के बकाया की वसूली, गुजरात हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

नवंबर 2012 में रेलवे ने बकाया राशि की वसूली विधवा की पारिवारिक पेंशन से करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट में रेलवे ने दलील दी कि यह वसूली सार्वजनिक खजाने को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उचित है और विधवा अपने पति के बकाया को चुकाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। रेलवे ने यह भी कहा कि वसूली महंगाई राहत से की जा रही है, न कि मूल पारिवारिक पेंशन से। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नियम 15 के तहत रेलवे केवल कर्मचारी के अपने पेंशन लाभों से ही बकाया वसूल सकता है, न कि उसके कानूनी वारिस को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन से। कोर्ट ने नियम 98 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि मृत कर्मचारी का कोई भी बकाया केवल परिवार को देय ग्रेच्युटी (DCRG) से ही वसूला जा सकता है, पारिवारिक पेंशन से नहीं।