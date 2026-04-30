हज 2026 हवाई किराए पर रार: ओवैसी ने बढ़ोतरी को बताया ‘अन्याय’, किरेन रिजिजू ने दिया करारा जवाब!

AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे शोषण करार देते हुए सर्कुलर तुरंत वापस लेने की मांग की। ओवैसी ने कहा, कुछ महीने पहले मुंबई एंबार्केशन पॉइंट से 90,844 रुपये प्रति यात्री लिए गए थे। अब फिर 10,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। यह व्यक्तिगत यात्रियों के मुकाबले लगभग दोगुना रेट है। क्या हज कमेटी के जरिए जाने वाले गरीब तीर्थयात्रियों को सजा दी जा रही है? ज्यादातर हाजी वर्षों तक पैसा बचाकर हज जाते हैं। यह उनके लिए लग्जरी नहीं है। सर्कुलर तुरंत वापस लिया जाए और पहले लिया गया पैसा लौटाया जाए।