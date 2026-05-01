AAP की बैठक में नहीं आए 19 विधायक, पंजाब में हो गया खेला? राष्ट्रपति से मिलेंगे CM भगवंत मान

बैठक में गैरहाजिर रहे विधायकों ने अलग-अलग कारण बताए हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दलबदल कर भाजपा में शामिल हुए 7 में से 6 सांसद पंजाब से हैं। इनमें राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे प्रभावशाली चेहरों का शामिल होना AAP को चिंतित कर रहा है। पार्टी को आशंका है कि ये नेता विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में और तोड़फोड़ कर सकते हैं।