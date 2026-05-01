RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय ने बर्लिन में भारतीयों से की खास अपील, कहा- अगले 100 साल तक जिम्मेदार समाज का निर्माण करना हमला लक्ष्य

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने 24 अप्रैल को अमेरिका के 'हडसन इंस्टीट्यूट' में आयोजित एक कार्यक्रम में संवाद किया था। इस दौरान दत्तात्रेय होसबाले ने अमेरिका के लोगों को भारत के लिए फैलाई जा रही भ्रांतियों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था- आम धारणा यह है कि भारत अत्यधिक आबादी वाला, झुग्गी-झोपड़ियों, गरीबी, सपेरों और साधु-संतों से भरा हुआ देश है। वास्तविकता यह है कि भारत एक प्रमुख टेक हब है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।