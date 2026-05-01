मिडिल ईस्ट तनाव का साइड इफेक्ट: भारत में अफवाहों ने बढ़ाई जमाखोरी, पेट्रोल 37% तो डीजल 20% ज्यादा बिका

कमी के संकट की आहट और तेल की कीमतों में वृद्धि की अफवाहों ने देश में ईंधन की मांग को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया है। बुधवार को पेट्रोल की बिक्री में 37% और डीजल की बिक्री में 20% का उछाल आया है। तेलंगाना में तो यह वृद्धि 101% (पेट्रोल) और 136% (डीजल) तक पहुंच गई है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश के पास 12 दिन का पेट्रोल और 16 दिन का डीजल स्टॉक सुरक्षित है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने दावा किया है कि आपूर्ति श्रृंखला निर्बाध है और फिलहाल कीमतों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।