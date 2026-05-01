कर्नाटक में सिद्धारमैया के हाथ से फिसल जाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? अटकलों पर लग गया विराम, मल्लिकार्जुन खरगे ने बताई सच्चाई

परमेश्वर के इस बयान ने अटकलों को और हवा दी थी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, पार्टी आंतरिक कलह को खत्म करने और सरकार की छवि सुधारने के लिए इस मुद्दे को जल्द सुलझाना चाहती है। खरगे के बयान से साफ है कि फिलहाल पार्टी सिद्धारमैया के नेतृत्व में ही चुनावी तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, लेकिन भविष्य में बदलाव की गुंजाइश को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। यह बयान कर्नाटक कांग्रेस में चल रहे आंतरिक तनाव को थोड़ा शांत करने वाला माना जा रहा है, हालांकि पार्टी के अंदर सत्ता की दौड़ अभी भी जारी है।