1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कर्नाटक में सिद्धारमैया के हाथ से फिसल जाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? अटकलों पर लग गया विराम, मल्लिकार्जुन खरगे ने बताई सच्चाई

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने सिद्धारमैया की जगह दूसरे व्यक्ति को मुख्यंत्री बनाने की अटकलों पर स्पष्ट संदेश दिया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका सच बताया है।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Vinay Shakya

May 01, 2026

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़ने (File Photo- Patrika)

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही तीव्र अटकलों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विराम लगा दिया है। गुरुवार को कलबुरगी में पत्रकारों से बातचीत में खरगे ने साफ कहा कि अभी मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अभी सिद्धारमैया अपने पद पर बने रहेंगे। खरगे ने कहा कि अभी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा और नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान को जल्द सुलझा लिया जाएगा।

मल्लिकार्जुन खरगे ने अटकलों पर लगाया विराम

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि अभी सिद्धारमैया को बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि, उन्होंने पूरी तरह से नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को खारिज भी नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में किसी भी तरह का नेतृत्व परिवर्तन संबंधी फैसला लेने से पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत अन्य शीर्ष नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा जरूरी होगी। उन्होंने कहा- ऐसा कोई भी फैसला लेने में अभी समय है। सही समय आने दीजिए, तब सभी मिलकर चर्चा करेंगे।

कर्नाटक के गृहमंत्री के बयान ने बढ़ाई हलचल

खरगे की यह टिप्पणी ऐसे महत्वपूर्ण समय में आई है, जब 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों और कर्नाटक की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के नतीजे आने वाले हैं। इन चुनावी नतीजों का कर्नाटक कांग्रेस पर भी असर पड़ सकता है। वहीं, नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कर्नाटक के गृहमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी. परमेश्वर ने बुधवार को एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि मल्लिकार्जुन खरगे जैसे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री बनते हैं तो पार्टी में सभी इसका स्वागत करेंगे।

परमेश्वर के इस बयान ने अटकलों को और हवा दी थी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, पार्टी आंतरिक कलह को खत्म करने और सरकार की छवि सुधारने के लिए इस मुद्दे को जल्द सुलझाना चाहती है। खरगे के बयान से साफ है कि फिलहाल पार्टी सिद्धारमैया के नेतृत्व में ही चुनावी तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, लेकिन भविष्य में बदलाव की गुंजाइश को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। यह बयान कर्नाटक कांग्रेस में चल रहे आंतरिक तनाव को थोड़ा शांत करने वाला माना जा रहा है, हालांकि पार्टी के अंदर सत्ता की दौड़ अभी भी जारी है।

ये भी पढ़ें

AAP की बैठक में नहीं आए 19 विधायक, पंजाब में हो गया खेला? राष्ट्रपति से मिलेंगे CM भगवंत मान
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political news

politics

Updated on:

01 May 2026 06:13 am

Published on:

01 May 2026 04:09 am

Hindi News / National News / कर्नाटक में सिद्धारमैया के हाथ से फिसल जाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? अटकलों पर लग गया विराम, मल्लिकार्जुन खरगे ने बताई सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

LPG Price Hike: चुनाव खत्म होते ही बड़ा झटका, 993 रुपये महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर; जानें आपके शहर के ताजा रेट

कारोबार

Exit Poll के बाद बैलेट बॉक्स खोले जाने के आरोपों पर बवाल, जानें आधी रात स्ट्रॉन्ग रूम पहुंची CM ममता ने क्या कहा?

west bengal assembly election 2026, tmc vs bjp, mamata banerjee strong room,
राष्ट्रीय

सावधान! भारत में 7 साल में 3 गुना बढ़े दिल के मरीज, महिलाओं को अधिक खतरा, युवा भी सेफ नहीं, NSO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Heart disease
राष्ट्रीय

Weather Update: आंधी-बारिश से 18 लोगों की मौत, कहीं तेज बारिश तो कहीं लू ने बढ़ाई तपिश, अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम?

IMD Alert Heavy Pre-Monsoon Rain Thunderstorms Likely in Jaipur Jodhpur Kota and Udaipur on 28-30 April
राष्ट्रीय

मिडिल ईस्ट तनाव का साइड इफेक्ट: भारत में अफवाहों ने बढ़ाई जमाखोरी, पेट्रोल 37% तो डीजल 20% ज्यादा बिका

Crude oil (AI Image)
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.