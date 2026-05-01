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Weather Update: आंधी-बारिश से 18 लोगों की मौत, कहीं तेज बारिश तो कहीं लू ने बढ़ाई तपिश, अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम?

देश में मौसम परिवर्तन का दौर जारी है। गुरुवार को राजधानी दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ओलावृष्टि और बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए कई राज्यों में आंधी और ओला-बारिश का अलर्ट जारी किया है।

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भारत

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Vinay Shakya

May 01, 2026

IMD Alert Heavy Pre-Monsoon Rain Thunderstorms Likely in Jaipur Jodhpur Kota and Udaipur on 28-30 April

सांकेतिक AI इमेज

IMD Alert for rain: देश में मौसम परिवर्तन का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में ओलावृष्टि और बारिश हुई है तो देश के तीन चौथाई भागों में भीषण गर्मी और लू का असर दिखा है। मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों में कई राज्यों में तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में लगातार तीसरे दिन पारा 45.8 डिग्री पार कर गया, जो देश का सबसे अधिक तापमान रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और गुजरात के कई इलाकों में भी 40 से 44 डिग्री तक तापमान रहा।

कहीं लू चली तो कहीं बारिश के साथ ओले गिरे

दिल्ली में गुरुवार को दोपहर बाद अचानक मौसम बदलने से ओले गिरे और बारिश हुई। ओला गिरने और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं, राजस्थान-मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आधे दिन लू चली और आधे दिन के बाद आंधी-बारिश का मौसम हो गया। इसके बाद कुछ जिलों में ओलावृष्टि हुई। मध्य प्रदेश में भोपाल और सीधी सबसे गर्म स्थान रहा, यहां पारा 43 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। वहीं, बेंगलूरु शहर में भारी बारिश और ओलावृष्टि से प्रसिद्ध स्वतंत्र पुस्तकालय 'द बुकवर्म' की अलमारियों में पानी घुसने से करीब 5,000 किताबें पूरी तरह खराब हो गईं।

उत्तर प्रदेश-बिहार में 18 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश और बिहार में आंधी-बारिश का कहर देखने को मिला। इन राज्यों में आंधी-बारिश से काफी नुकसान हुआ है और 18 लोगों ने जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश में आंधी-बारिश से 13 लोगों की मौत हो गई है। जिनमें सुल्तानपुर में 7 लोगों की मौत हुई है। बिहार में भी आंधी-बारिश से 5 लोगों की जान गई है।

अगले 7 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट

IMD के अनुसार, 2 मई को हिमालयी रेंज में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से अगले 7 दिन तक हिमालयी रेंज के राज्यों राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, मध्यप्रदेश समेत कई इलाकों में ओले-बारिश एवं आंधी की संभावना है। IMD ने बताया कि 1 मई को पश्चिमी राजस्थान में लू का असर रहेगा। उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 2 मई को पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी और लू के साथ बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार में भी आंधी-बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। देश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ट्रफ लाइन और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण मौसम अस्थिर है। जहां नमी नहीं पहुंच रही, वहां लू का प्रकोप बढ़ गया है।

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मौसम समाचार

Updated on:

01 May 2026 04:41 am

Published on:

01 May 2026 04:38 am

Hindi News / National News / Weather Update: आंधी-बारिश से 18 लोगों की मौत, कहीं तेज बारिश तो कहीं लू ने बढ़ाई तपिश, अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम?

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