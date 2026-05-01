Weather Update: आंधी-बारिश से 18 लोगों की मौत, कहीं तेज बारिश तो कहीं लू ने बढ़ाई तपिश, अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में गुरुवार को दोपहर बाद अचानक मौसम बदलने से ओले गिरे और बारिश हुई। ओला गिरने और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं, राजस्थान-मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आधे दिन लू चली और आधे दिन के बाद आंधी-बारिश का मौसम हो गया। इसके बाद कुछ जिलों में ओलावृष्टि हुई। मध्य प्रदेश में भोपाल और सीधी सबसे गर्म स्थान रहा, यहां पारा 43 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। वहीं, बेंगलूरु शहर में भारी बारिश और ओलावृष्टि से प्रसिद्ध स्वतंत्र पुस्तकालय 'द बुकवर्म' की अलमारियों में पानी घुसने से करीब 5,000 किताबें पूरी तरह खराब हो गईं।