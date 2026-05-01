भारत के सामने झुकी नेपाल एयरलाइंस, औपचारिक रूप से माफी मांगी, सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी, क्या है मामला?

नेपाल की सरकारी एयर लाइंस कंपनी ने भारत का गलत नक्शा प्रकाशित करने पर कड़ी आलोचना के बाद माफी मांगी है। नेपाल एयलाइंस की सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत के लोगों ने कड़ी आलोचना की थी। कुछ ही देर में नेपाल एयर लाइंस का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गया। विवाद बढ़ने पर नेपाली एयर लाइंस ने सोसल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया। एयरलान ने अब औपचारिक रूप से माफी मांगी है।