Exit Poll के बाद बैलेट बॉक्स खोले जाने के आरोपों पर बवाल, जानें आधी रात स्ट्रॉन्ग रूम पहुंची CM ममता ने क्या कहा?

बता दें कि टीएमसी के मुताबिक, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के काउंटिंग सेंटर सखावत मेमोरियल स्कूल में रखे स्ट्रॉन्ग रूम में बैलेट बॉक्स खोले जाने का दावा किया गया। पार्टी ने एक वीडियो भी शेयर कर आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से बिना अधिकृत एजेंटों की मौजूदगी के बॉक्स खोले जा रहे हैं।