Kerala Election: अगर कांग्रेस की बनी सरकार तो कौन होगा राज्य का सीएम? जानें रेस में कौन-कौन है शामिल

यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) में IUML दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में यदि इन चुनावों में गठबंधन को मामूली बहुमत मिलता है तो उसका प्रभाव निर्णायक हो सकता है। हालांकि, कांग्रेस पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वह IUML के प्रभाव में निर्णय लेती है। इस बीच एसएनडीपी योगम के महासचिव वेल्लापल्ली नटेशन ने IUML की आलोचना करते हुए कहा कि अगर UDF सत्ता में आती है तो राज्य पर IUML का नियंत्रण होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि IUML पहले से ही मंत्रालयों के बंटवारे को प्रभावित कर रही है, जिससे भविष्य में अस्थिरता पैदा हो सकती है।