चुनाव आयोग की सख्ती का दिखा असर, 483 ट्रांसफर के जरिए बदली बंगाल चुनाव की तस्वीर, हिंसा में आई कमी

2020 के बाद से बंगाल में चुनावी हिंसा दूसरे किसी भी राज्य से ज्यादा रही है। ACLED नाम की संस्था के आंकड़ों के मुताबिक, यहां 300 से ज्यादा घटनाएं हुईं और 50 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2021 के चुनाव में सीतलकुची में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी। नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता और कूचबिहार जैसे जिलों में सबसे ज्यादा हिंसा देखी गई थी। इस बार दो चरणों वाले चुनाव में ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं हुईं।