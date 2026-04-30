Bengal Exit Poll: एग्जिट पोल फिर होंगे फेल? TMC नेता ने किया दावा, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी पार्टी

Bengal Exit Poll: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में ममता बनर्जी को झटका लगा है। अधिकतर पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल में पार्टी को मिले झटके पर TMC नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इसी बीच TMC नेता वी. शिवदासन दासु ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में TMC 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी और एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी।