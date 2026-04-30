एक साल बाद सामने आई बड़ी सच्चाई, राजनाथ सिंह ने किया बड़ा खुलासा, जानिए क्यों रोक गया ऑपरेशन सिंदूर

नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की ताकत कम नहीं हुई थी। उन्होंने 'सर्ज कैपेसिटी' का जिक्र करते हुए बताया कि अचानक जरूरत पड़ने पर सैन्य क्षमता बढ़ाने की पूरी ताकत भारत के पास थी और आज भी है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत है। उनके मुताबिक, अगर हालात बिगड़ते तो सेना लंबे समय तक के लिए पूरी तरह तैयार रहती। ऑपरेशन को रोकना एक रणनीतिक फैसला था, न कि कोई दबाव।