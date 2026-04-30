प्री-मानसून दिखाएगा नया अंदाज़: 1, 2, 3 और 4 मई को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के सीज़न ने देश में दस्तक देने के साथ मौसम को भी बदल दिया। देश के कई राज्यों में मौसम में बदलाव का असर दिखा, जिससे बारिश का सिलसिला फिर से बन गया है। मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न शानदार रहा था और इस दौरान देशभर में काफी अच्छी बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो इस दौरान बारिश ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसी वजह से 2026 के लिए भी एक्सपर्ट्स ने रिकॉर्डतोड़ बारिश का पूर्वानुमान लगाया था। हालांकि बारिश पर अल-नीनो का प्रभाव पड़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी बीच अब देश में प्री-मानसून नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 1, 2, 3 और 4 मई को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।