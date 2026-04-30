‘अपना कानून बदलो’, नाबालिग रेप पीड़िता के गर्भपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार

देश में महिला अधिकार और प्रजनन स्वतंत्रता को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है। हाल के वर्षों में कई मामलों ने यह सवाल उठाया है कि क्या मौजूदा कानून समय के साथ बदल रहे समाज के अनुरूप हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले में केंद्र सरकार को सख्त संदेश देते हुए कहा कि रेप से हुई गर्भावस्था में समय सीमा नहीं होनी चाहिए। यह मामला 15 वर्षीय रेप पीडिता की 31 हफ्ते की प्रेगनेंसी से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने पहले गर्भसमाप्ति की अनुमति दी थी। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा दायर क्युरेटिव याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और पीडिता के अधिकारों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।