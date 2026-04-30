दिल्ली को मिला नया मेयर: जानिए कौन हैं प्रवेश वाही और डिप्टी मेयर मोनिका पंत?

डॉ. मोनिका पंत बीजेपी की नेता हैं और आनंद विहार से पार्षद हैं। 29 अप्रैल 2026 को हुए चुनाव में उन्हें 156 वोट मिले और वे डिप्टी मेयर बनीं। वे पेशे से डॉक्टर हैं और आयुर्वेद में 20 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं। 2022 के चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार को हराया था। बीजेपी में भी वे लंबे समय से सक्रिय हैं और महिला मोर्चा की महासचिव रह चुकी हैं। उनकी छवि साफ-सुथरी और काम करने वाली नेता की मानी जाती है। अब उनकी प्राथमिकता सफाई और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करना है।