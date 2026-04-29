दिल्ली मेयर चुनाव: बीजेपी के वाही बने दिल्ली के नए मेयर, आम आदमी पार्टी ने चुनाव से बनाई दूरी

मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी चयन किया गया। बीजेपी की ओर से बेगमपुर से जय भगवान यादव और पहाड़गंज से मनीष चड्ढा कमेटी के लिए चुने गए। वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से शालीमार बाग की पार्षद जलज चौधरी ने भी एमसीडी पैनल में अपनी जगह बनाई। गौरतलब है कि इस साल के चुनावी कॉलेज में कुल 273 वोट थे, जिनमें 249 पार्षद, 14 विधायक, 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सदस्य शामिल थे। जीत के लिए 137 वोटों के आंकड़े की जरूरत थी।