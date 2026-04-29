बाली में एयर इंडिया के पायलट की दिल का दौरा पड़ने से मौत, दिल्ली से उड़ान भरकर पहुंचे थे इंडोनेसिया

एयरलाइन अधिकारियों ने बताया कि पायलट ने हाल के महीनों में सभी जरूरी मेडिकल चेकअप पूरे किए थे और उन्हें पहले से किसी तरह की ज्ञात स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। अधिकारियों के मुताबिक, वह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा निर्धारित उड़ान घंटों की सीमा के भीतर ही काम कर रहे थे। फिलहाल इस घटना को लेकर अधिक विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।