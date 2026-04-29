Delhi liquor scam: रिकॉर्ड की कमी और अधूरे जवाब, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल समेत AAP नेताओं को दिया एक और मौका

सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने पाया कि निचली अदालत से संबंधित पूरा रिकॉर्ड अभी तक हाईकोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया है। अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए आदेश दिया कि 'विशेष संदेशवाहक' के माध्यम से कल तक सारा रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए। रिकॉर्ड की कमी और कुछ प्रतिवादियों के जवाब दाखिल करने में देरी को देखते हुए कोर्ट ने गुरुवार को होने वाली सुनवाई रद्द कर दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू की उपस्थिति में कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड मिलने के बाद ही सोमवार से विधिवत सुनवाई शुरू होगी।