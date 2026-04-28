भारत में ड्रग कार्टेल खत्म करने की तैयारी, सरकार ने ‘नशामुक्त भारत’ मिशन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को दिया आदेश

गृह मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर और पंजाब की उच्चस्तरीय बैठकों में ड्रोन से हो रही तस्करी रोकने के प्रभावी उपायों पर जोर दिया। मध्य प्रदेश में आयोजित जिला सुरक्षा समिति (JCC) की बैठक में NCB ने ड्रग सिंडिकेट, अवैध ड्रग लैबोरेटरीज और सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल के बयानों में स्पष्ट किया है कि सरकार न सिर्फ छोटे ड्रग पेडलर्स बल्कि बड़े कार्टेल्स को भी बेरहमी से तोड़ रही है।