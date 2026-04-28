भारतीय सशस्त्र बलों में अभिवादन के लिए बोला जाने वाला ‘जय हिंद’ शब्द कहां से आया? पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने बताया इसका इतिहास

PTI के मुताबिक, पूर्व सेना प्रमुख एम. एम. नरवणे ने बताया कि भारतीय वायु सेना ने पहले अभिवादन के रूप में 'जय हिंद' कहना शुरू किया था। बाद में इसे भारतीय नौसेना और थल सेना ने भी अपना लिया। नरवणे ने कहा- सलाम करते समय हम 'जय हिंद' कहते हैं और व्याख्यानों में भी 'जय हिंद' के साथ अभिवादन करते हैं। यह 'जय हिंद' कहाँ से आया? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यह मेरे लिए भी एक चौंकाने वाला खुलासा था। नरवणे ने कहा कि मैंने लाखों बार 'जय हिंद' कहा होगा, लेकिन इसकी असली शुरुआत के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी।