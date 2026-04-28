LPG Supply: 1 मई से बदल जाएंगे LPG आपूर्ति के पुराने नियम, जान लें नए नियम और बुकिंग की प्रक्रिया

सरकार घरों को पाइप लाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस (PNG) अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जिन क्षेत्रों में पीएनजी उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को निश्चित समय सीमा के भीतर इसे अपनाना पड़ सकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो एलपीजी की आपूर्ति बंद की जा सकती है। यह कदम स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और एलपीजी पर दबाव कम करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। ये बदलाव सब्सिडी लीकेज रोकने, आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने और प्राकृतिक गैस की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए किए गए हैं।