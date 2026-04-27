भुखमरी से गुजर रहा अफगानिस्तान: खाद्य संकट में सबसे प्रभावित देशों में 5वां स्थान, ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट में खुलासा

4 मार्च को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) ने कहा था कि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गंभीर भूख संकटों में से एक का सामना कर रहा है। उसी रिपोर्ट में WFP ने बताया कि अफगानिस्तान में कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है और हजारों बच्चे गंभीर खतरे में हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष की वजह से कमजोर समुदायों को स्वास्थ्य सेवाओं और मदद तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। एजेंसी ने चेतावनी दी कि अगर दोनों देशों के बीच लड़ाई जारी रही तो पहले से ही गरीब और भूखे परिवार और ज्यादा गंभीर संकट में फंस सकते हैं।