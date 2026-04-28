ममता बनर्जी को अपने ही गढ़ में मिल रही कड़ी चुनौती, बंगाल की सबसे हॉट सीट पर रोचक हुआ मुकाबला, क्या कहते हैं मतदाता?

ग्राउंड पर मतदाताओं का मूड ‘देखा जाएगा’ वाला है। आशुतोष मुखर्जी रोड पर एक दुकानदार ने कहा- अब आपको भी पता है, हमें भी पता है। वोटर्स के इस प्रकार के जवाब इशारा करते हैं कि मुकाबला एकतरफा नहीं है। स्थानीय स्तर पर विकास और ‘दीदी’ की पकड़ मजबूत मानी जा रही है, लेकिन ‘परिवर्तन चाही’ की फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही है। कई मतदाता साफ कहते हैं कि इस चुनाव में 'दीदी बनाम दादा' की सीधी लड़ाई है, जहां उम्मीदवार नहीं, बल्कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी का चेहरा निर्णायक होगा।