28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ममता बनर्जी को अपने ही गढ़ में मिल रही कड़ी चुनौती, बंगाल की सबसे हॉट सीट पर रोचक हुआ मुकाबला, क्या कहते हैं मतदाता?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) के दूसरे और आखिरी चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। बंगाल चुनाव में इस बार भवानीपुर विधानसभा सीट (Bhabanipur Assembly Seat) पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को अपने ही गढ़ में कड़ी चुनौती मिल रही है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Vinay Shakya

Apr 28, 2026

Mamata Banerjee

ममता बनर्जी (Photo-IANS)

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित और हॉट सीट 'भवानीपुर' में सियासी तापमान चरम पर है। कोलकाता के बीच में स्थित यह क्षेत्र अपनी मिश्रित आबादी के कारण मिनी इंडिया कहा जाता है। इस क्षेत्र में 40-50% बांग्लाभाषी, करीब 40% गैर-बांग्लाभाषी (गुजराती, मारवाड़ी, सिख, बिहारी) और लगभग 20% मुस्लिम वोटर हैं।

ममता को अपने गढ़ में मिल रही चुनौती

पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ मानी जाती है। साल 2011 से यहां तृणमूल कांग्रेस (TMC) का कब्जा रहा है। साल 2021 में ममता बनर्जी ने इस सीट से 71.90% वोट हासिल करके बड़ी जीत दर्ज की थी। अब ये आंकड़े इतिहास हैं, इस बार TMC को अपने ही गढ़ में ऐड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है।

क्या कहते हैं मतदाता?

ग्राउंड पर मतदाताओं का मूड ‘देखा जाएगा’ वाला है। आशुतोष मुखर्जी रोड पर एक दुकानदार ने कहा- अब आपको भी पता है, हमें भी पता है। वोटर्स के इस प्रकार के जवाब इशारा करते हैं कि मुकाबला एकतरफा नहीं है। स्थानीय स्तर पर विकास और ‘दीदी’ की पकड़ मजबूत मानी जा रही है, लेकिन ‘परिवर्तन चाही’ की फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही है। कई मतदाता साफ कहते हैं कि इस चुनाव में 'दीदी बनाम दादा' की सीधी लड़ाई है, जहां उम्मीदवार नहीं, बल्कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी का चेहरा निर्णायक होगा।

बाजारों में सन्नाटा, व्यवसाय दे रहा संकेत

हॉकर्स मार्केट के व्यापारियों में आर्थिक असंतोष स्पष्ट दिख रहा है। व्यापारियों का कहना है कि बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता है। छोटे होते कारोबार और घटते ग्राहकों के बीच ‘भद्रो लोक’ भी बदलाव की बात कर रहे हैं। निवेश, उद्योग और रोजगार जैसे मुद्दे भाजपा के लिए नैरेटिव का स्पेस बना रहे हैं, जबकि टीएमसी स्थानीय कनेक्ट और योजनाओं पर भरोसा जता रही है।

SIR प्रक्रिया बन सकती है गेमचेंजर

भाजपा का दावा है कि इस बार समीकरण बदले हैं। 2021 में 58,832 वोट से जीतने वाली ममता की बढ़त 2024 के लोकसभा चुनाव में घटकर 3,492 रह गई। SIR में 60 हजार से ज्यादा नाम कटने के बाद कुल वोटर 2,05,553 से घटकर 1,60,313 रह गए हैं। भाजपा इसी अंकगणित के आधार पर 20 हजार वोट से जीत का दावा कर रही है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश बताकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है।

आंकड़ों से रणनीति, भावनाओं से जवाब

जातीय और सामाजिक समीकरण भी निर्णायक हैं। यहां करीब 42% बंगाली हिंदू, 34% गैर-बंगाली हिंदू और 24% मुस्लिम मतदाता हैं। भाजपा बूथ-स्तर पर माइक्रो-मैनेजमेंट कर रही है, वहीं TMC ‘घर की बेटी’ और ‘मोहल्ले की दीदी’ के भावनात्मक नैरेटिव को फिर से उभार रही है। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री जैसी योजनाएं उसके सामाजिक आधार को मजबूती देती हैं।

कोलकाता की अन्य सीटों पर नजर

कोलकाता की 11 सीटों पर फिलहाल टीएमसी का कब्जा है, लेकिन भाजपा को इस बार ‘खाता खुलने’ की उम्मीद है। महिला सुरक्षा, खासकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रकरण, बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। इस बार भवानीपुर में लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं, बल्कि सियासी वर्चस्व और नैरेटिव की है।

भवानीपुर सीट से कितने उम्मीदवार मैदान में हैं?

  • ममता बनर्जी- तृणमूल कांग्रेस
  • शुभेंदु अधिकारी- भाजपा
  • श्रीजीव बिश्वास- CPI (M)
  • प्रदीप प्रसाद- कांग्रेस
  • पूनम बेगम- JUP

ये भी पढ़ें

LPG Supply: 1 मई से बदल जाएंगे LPG आपूर्ति के पुराने नियम, जान लें नए नियम और बुकिंग की प्रक्रिया
राष्ट्रीय
lpg gas crisis looms during wedding season caterers and administration clash commercial cylinders unavailable

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

political news

politics

West Bengal

West Bengal Elections 2026

Published on:

28 Apr 2026 03:12 am

Hindi News / National News / ममता बनर्जी को अपने ही गढ़ में मिल रही कड़ी चुनौती, बंगाल की सबसे हॉट सीट पर रोचक हुआ मुकाबला, क्या कहते हैं मतदाता?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

लिव-इन रिलेशनशिप में पैदा हुआ बच्चा ‘नाजायज नहीं’, उसके अधिकार सुरक्षित हैं: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court on Live-in Relationship
राष्ट्रीय

मोदी-शाह का बंगाल में BJP सरकार बनाने का दावा, PM बोले- मैं शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा, गृह मंत्री ने TMC से कहा- ‘TATA’

Modi ans amit shah
राष्ट्रीय

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट: साबरमती नदी पर बन रहा 12 मंजिला ऊंचाई के बराबर हाईटेक पुल, इसी से गुजरने वाली हाई स्पीड ट्रेन, देश को मिलेगी रफ्तार

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project
राष्ट्रीय

भारत में ड्रग कार्टेल खत्म करने की तैयारी, सरकार ने ‘नशामुक्त भारत’ मिशन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को दिया आदेश

Drug-Free Drive
राष्ट्रीय

भारतीय सशस्त्र बलों में अभिवादन के लिए बोला जाने वाला ‘जय हिंद’ शब्द कहां से आया? पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने बताया इसका इतिहास

Manoj Mukund Naravane
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.