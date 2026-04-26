‘ममता बनर्जी पूरी तरह विफल रहीं, उनके खिलाफ लोगों में भयंकर गुस्सा है’, बंगाल सरकार पर अमित शाह का जोरदार हमला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- पश्चिम बंगाल के हर क्षेत्र में ममता सरकार पूरी तरह विफल रही है। लोगों के अंदर ममता सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा है। जनता को आशा है कि सारी अर्थव्यवस्थाएं और समस्याएं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ही ठीक कर सकती है।

अमित शाह ने पहले चरण में 152 सीटों में से 110 से अधिक पर बीजेपी की जीत का दावा किया। इसके अलावा अमित शाह ने दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित शाह ने रैली में उमड़ी भारी भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा- यह देखकर साफ पता चलता है कि यह ममता का गढ़ है या नहीं।