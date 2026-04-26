26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘ममता बनर्जी पूरी तरह विफल रहीं, उनके खिलाफ लोगों में भयंकर गुस्सा है’, बंगाल सरकार पर अमित शाह का जोरदार हमला

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) के दूसरे चरण का मतदान (Second Phase Voting) 29 अप्रैल को होगा। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Vinay Shakya

Apr 26, 2026

Amit Shah and Mamata Banerjee

अमित शाह और ममता बनर्जी (Photo- IANS)

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार-प्रसार तेज कर दिया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने रविवार को पश्चिम बंगाल के बारासात में चुनावी रैली को संबोधित किया। चुनावी रैली में अमित शाह (Amit Shah) ने बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) पर जमकर हमला बोला।

अमित शाह ने ममता पर साधा निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- पश्चिम बंगाल के हर क्षेत्र में ममता सरकार पूरी तरह विफल रही है। लोगों के अंदर ममता सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा है। जनता को आशा है कि सारी अर्थव्यवस्थाएं और समस्याएं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ही ठीक कर सकती है।
अमित शाह ने पहले चरण में 152 सीटों में से 110 से अधिक पर बीजेपी की जीत का दावा किया। इसके अलावा अमित शाह ने दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित शाह ने रैली में उमड़ी भारी भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा- यह देखकर साफ पता चलता है कि यह ममता का गढ़ है या नहीं।

बीजेपी सरकार बनने पर पुलिस गुंडो से निपटेगी

अमित शाह ने बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में हिंसा की आशंका पर कहा- मैं नहीं मानता कि गुंडे दीदी पर भरोसा करके रिस्क लेंगे। दीदी जा रही हैं और जाने वाले समय में कोई साथ नहीं देता है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद गुंडों से पुलिस निपटेगी।
अमित शाह ने चुनावी रैली में TMC सरकार पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, अपराध और विकास की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर पश्चिम बंगाल में विकास की नई लहर आएगी, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

बंगाल चुनाव के पहले चरण में जबरदस्त मतदान

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में 152 सीटों पर रिकॉर्ड 90 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। आजादी के बाद यह किसी चरण में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। भाजपा इसे राज्य में बड़े बदलाव का संकेत बता रही है, जबकि TMC एक बार फिर मजबूती से सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। बता दें कि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होग। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

देश की राजधानी की राजनीति में ‘रहमान डकैत’ की एंट्री, दिल्ली के मंत्री ने केजरीवाल पर लगाया गंभीर आरोप, शेयर किया शीशमहल का वीडियो
राष्ट्रीय
Parvesh Verma comment Kejriwal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

political news

politics

West Bengal Elections 2026

Published on:

26 Apr 2026 11:47 pm

Hindi News / National News / ‘ममता बनर्जी पूरी तरह विफल रहीं, उनके खिलाफ लोगों में भयंकर गुस्सा है’, बंगाल सरकार पर अमित शाह का जोरदार हमला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ट्रंप के ‘धरती पर नरक’ वाले पोस्ट पर शशि थरूर का बयान, बोले- ‘नजरअंदाज कर देना चाहिए’

Shashi Tharoor Statement on Trump
राष्ट्रीय

वेस्ट एशिया में भारतीयों की सुरक्षा पर सरकार अलर्ट, MEA ने जारी की नई एडवाइजरी

MEA Advisory West Asia
विदेश

बदलेगा मौसम का मिजाज: 9 राज्यों में बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather Update
राष्ट्रीय

बागेश्वर बाबा के छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित बयान से आग बबूला हुए रितेश देशमुख, बोले- अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे

Riteish Deshmukh Reaction On Bageshwar Baba Shivaji Maharaj Controversy
मनोरंजन

झारखंड के 100 मजदूरों पर अत्याचार, वेतन नहीं, खाना नहीं काम छोड़ने पर मारपीट की, FIR दर्ज

झारखंड के 100 मजदूरों पर अत्याचार
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.