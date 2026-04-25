देश की राजधानी की राजनीति में ‘रहमान डकैत’ की एंट्री, दिल्ली के मंत्री ने केजरीवाल पर लगाया गंभीर आरोप, शेयर किया शीशमहल का वीडियो

प्रवेश वर्मा ने 'X' पर शेयर किए गए वीडियो में दावा किया कि शीशमहल में ₹1.5 करोड़ की रसोई, ₹95 लाख के स्विच, ₹88 लाख का झूमर और ₹28 लाख का टीवी लगा है। वर्मा ने जोर देकर कहा कि इस बंगले का मासिक बिजली बिल ₹5 लाख था। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के भ्रष्ट आचरण की आलोचना करते हुए कहा- एक ऐसा व्यक्ति, जिसने महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह की तस्वीरों का दुरुपयोग किया और एक हलफनामा जारी करके कसम खाई थी कि वह कभी भी सरकारी आवास स्वीकार नहीं करेगा। उसी व्यक्ति ने रेशमी कालीनों, बाथरूम फिटिंग्स, टीवी, वियतनाम के संगमरमर के फर्श और ऑटोमैटिक पर्दों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए।