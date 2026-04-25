पाकिस्तान में अल्पसंख्यक महिलाओं पर खतरा: 2025 के कुल मामलों में 75% हिंदू बेटियों का कराया गया जबरन धर्मांतरण

UN ने स्पष्ट कहा कि किसी भी धर्म परिवर्तन में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। निकाह पूरी तरह स्वतंत्र और सूचित सहमति पर आधारित होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत नाबालिग बच्चा ऐसी सहमति देने में सक्षम नहीं माना जाता। पीड़ित लड़कियों को अक्सर शारीरिक-यौन शोषण, सामाजिक कलंक और गंभीर मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में पुलिस और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। कई मामलों में परिवारों की शिकायतों को खारिज कर दिया जाता है, उम्र का सही आकलन नहीं किया जाता और दोषियों को संरक्षण मिलता है।