बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट: साबरमती नदी पर बन रहा 12 मंजिला ऊंचाई के बराबर हाईटेक पुल, इसी से गुजरने वाली हाई स्पीड ट्रेन, देश को मिलेगी रफ्तार

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत साबरमती नदी पर निर्माणाधीन पुल के सभी 8 विशाल पिलर तैयार हो चुके हैं। इन पिलर्स का व्यास 6 से 6.5 मीटर और ऊंचाई 31 से 34 मीटर के बीच है। यह पुल कुल 7 स्पैन से मिलकर बना है, जिसमें 5 स्पैन 76 मीटर लंबे और दो स्पैन 50 मीटर लंबे हैं। प्रत्येक स्पैन का निर्माण 23 सेगमेंट्स के जरिए साइट पर ही किया जा रहा है। इसके निर्माण में बैलेंस्ड कैंटिलीवर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो गहरे पानी और लंबे स्पैन वाले पुलों के लिए विश्व स्तर पर अत्याधुनिक मानी जाती है। इस तकनीक में बिना नीचे किसी सहारे के, पिलर्स से दोनों ओर संतुलन बनाते हुए सेगमेंट जोड़े जाते हैं। प्रोजेक्ट में अब तक नींव और सबस्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है, जबकि 76 मीटर के तीन स्पैन तैयार हो चुके हैं। शेष सुपरस्ट्रक्चर कार्य, जिसमें पिलर्स का हेड निर्माण और सेगमेंट जोड़ना शामिल है। पुल पर आगे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।