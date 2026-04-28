‘मैं पैदा हुई तो सबसे पहले देखने पहुंची थीं इंदिरा गांधी’, अमीषा पटेल ने खोले पुराने राज, कहा- पूर्व PM ने कराई थी मेरे पैरेंट्स की शादी

अमीषा पटेल ने एक दिलचस्प खुलासा किया कि उनके माता-पिता की शादी की तारीख इंदिरा गांधी के कार्यक्रम के अनुसार तय की गई थी। उन्होंने बताया- इंदिरा गांधी ने मेरे पैरेंट्स की शादी की तारीख तय की थी। उनकी कुंडली नहीं मिली थी, इसलिए उनसे पूछा गया कि वह कब फ्री हैं। इंदिरा गांधी ने कहा- राजनी, मैं 4 जुलाई को फ्री हूं। उसी के आधार पर शादी की तारीख तय हुई। शादी साउथ मुंबई के कोलाबा स्थित प्रतिष्ठित ताज महल पैलेस में हुई थी। अमीषा ने बताया कि उनके घर पर दिलीप कुमार, देव आनंद और मशहूर पेंटर एम.एफ. हुसैन जैसे दिग्गजों का आना-जाना लगा रहता था। परिवार राजनीति के साथ-साथ कला और सिनेमा की दुनिया से भी गहराई से जुड़ा रहा।