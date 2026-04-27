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महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को एक महीने की जेल, इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने का मामला, जानें डिटेल्स

नितेश राणे का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2019 के एक पुराने मामले में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। यह मामला उस वक्त का है जब उन्होंने एक NHAI के इंजीनियर पर कीचड़ फेंका था।

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भारत

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Saurabh Mall

Apr 27, 2026

nitesh rane minister

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे (इमेज सोर्स: ANI)

Nitesh Rane: महाराष्ट्र की राजनीति से एक अहम खबर सामने आई है, जिसमें नितेश राणे का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2019 के एक पुराने मामले में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। यह मामला उस वक्त का है जब उन्होंने एक NHAI के इंजीनियर पर कीचड़ फेंका था। अदालत ने इस मामले में राणे को एक महीने की जेल की सजा सुनाई। हालांकि फैसले के तुरंत बाद ही उन्हें थोड़ी राहत भी मिल गई। कोर्ट ने उनकी सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया है, ताकि वे इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। यानी अभी उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मामला पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है।

चर्चा में पहले भी रहे नितेश राणे

वैसे, नितेश राणे का नाम विवादों से नया नहीं है। वे अक्सर अपने तीखे और कभी-कभी भड़काऊ बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कई ऐसे बयान दिए, जिन पर काफी बहस छिड़ी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सख्ती का दौर है और जो भी गलत करेगा, उसे जवाब मिलेगा। इसी दौरान उन्होंने मदरसों को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। उनका कहना था कि वहां बच्चों को सही दिशा में नहीं ले जाया जाता। इस बयान को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे समाज को बांटने वाला बताया।

जानें पूरा मामला?

इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ जगहों के नाम बदलने की बात भी दोहराई। जैसे इस्लामपुर का नाम बदलने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी तीखे तंज कसे और खुली चुनौती देने जैसे बयान दिए। कुल मिलाकर, एक तरफ अदालत का फैसला है जो उनके लिए कानूनी चुनौती बन सकता है, तो दूसरी तरफ उनके बयान हैं जो लगातार राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि उनका मामला अदालत में किस दिशा में जाता है और राजनीति में उनके बयान किस तरह असर डालते हैं।

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Updated on:

27 Apr 2026 10:46 pm

Published on:

27 Apr 2026 10:43 pm

Hindi News / National News / महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को एक महीने की जेल, इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने का मामला, जानें डिटेल्स

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