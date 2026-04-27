महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को एक महीने की जेल, इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने का मामला, जानें डिटेल्स

Nitesh Rane: महाराष्ट्र की राजनीति से एक अहम खबर सामने आई है, जिसमें नितेश राणे का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2019 के एक पुराने मामले में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। यह मामला उस वक्त का है जब उन्होंने एक NHAI के इंजीनियर पर कीचड़ फेंका था। अदालत ने इस मामले में राणे को एक महीने की जेल की सजा सुनाई। हालांकि फैसले के तुरंत बाद ही उन्हें थोड़ी राहत भी मिल गई। कोर्ट ने उनकी सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया है, ताकि वे इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। यानी अभी उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मामला पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है।