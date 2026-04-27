27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IRCTC का धमाकेदार ऑफर! दिल्ली से सीधे ट्रेन पकड़कर जाएं भूटान, जानें कितना आएगा खर्च

IRCTC Bhutan Tour Package: भारतीय रेलवे ने पर्यटकों के लिए एक शानदार सौगात पेश की है। अब दिल्ली से सीधे भूटान की सैर करना बेहद आसान हो गया है। रेलवे एक विशेष 'भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन' चलाने जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Apr 27, 2026

Bharat-Bhutan Mystic Mountain Tour package

IRCTC Bharat-Bhutan Mystic Mountain Tour: भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने उत्तर पूर्व भारत और भूटान की प्राकृतिक व सांस्कृतिक यात्रा के लिए ‘Bharat-Bhutan Mystic Mountain Tour’ पैकेज की घोषणा की है। यह 13 रात और 14 दिन की शानदार रेल यात्रा Bharat Gaurav Deluxe AC Tourist Train से संचालित होगी।

5 मई को दिल्ली से शुरू होगी यात्रा

यात्रा 5 मई 2026 को दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगी और 18 मई 2026 को समाप्त होगी। इसमें गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी स्टेशनों से भी बोर्डिंग और डीबोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कुल 162 यात्री इस ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे।

यात्रा का रूट और प्रमुख आकर्षण

ट्रेन दिल्ली से रवाना होकर गुवाहाटी पहुंचेगी, जहां कामाख्या मंदिर (मुख दर्शन) और ब्रह्मपुत्र नदी पर क्रूज का आनंद लिया जाएगा। इसके बाद शिलांग और चेरापूंजी का भ्रमण होगा। चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल्स, मावसमाई गुफाएं, नोहकालिकाई फॉल्स और एलीफैंटा फॉल्स देखे जाएंगे। शिलांग में कैथेड्रल चर्च, वार्ड्स लेक और रास्ते में उम्मियम झील (व्यू पॉइंट) शामिल हैं।
उत्तर पूर्व से यात्रा आगे बढ़कर भूटान पहुंचेगी। हासिमारा रेलवे स्टेशन से पर्यटकों को फुंटसोलिंग (भूटान बॉर्डर) ले जाया जाएगा।

भूटान में प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं:

थिम्पू: बुद्धा पॉइंट, मोतिथांग चिड़ियाघर, पेंटिंग स्कूल, नेशनल लाइब्रेरी, थिम्पू हैंडीक्राफ्ट मार्केट और ताशी चो डोंग
पुनाखा: दोचुला पास और पुनाखा डोंग
पारो: लाम्पेरी रॉयल बॉटनिकल पार्क, तमचोग ल्हाखांग आयरन ब्रिज, पारो डोंग, टाइगर नेस्ट (ताकसांग मठ) बेसकैंप, नेशनल म्यूजियम और हॉट स्टोन बाथ
यह पैकेज सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है।

कोच और किराया विवरण

ट्रेन में चार प्रकार के एसी कोच उपलब्ध हैं:
Superior AC I (Coupe) – 32 बर्थ
Superior AC I (Cabin) – 38 बर्थ
Deluxe AC II Tier – 36 बर्थ
Comfort AC III Tier – 56 बर्थ

पैकेज शुल्क (प्रति व्यक्ति):

AC I Cabin/Coupe: ₹1,41,540
AC II Tier: ₹1,33,210
AC III Tier: ₹1,16,545

पैकेज में क्या शामिल है?

पैकेज में ट्रेन में शाकाहारी भोजन, बाहर शाकाहारी भोजन, सभी ट्रांसफर, कोच से साइटसीइंग, एक्सीडेंटल ट्रैवल इंश्योरेंस आदि शामिल हैं। इसमें किसी अन्य अतिरिक्त साइटसीइंग, टिप्स, फ्यूल सरचार्ज आदि शामिल नहीं हैं।

बुकिंग कैसे करें?

इच्छुक यात्री IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctctourism.com पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा विश्व व्यापार केंद्र, नौरोजी नगर, नई दिल्ली स्थित IRCTC टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर से भी संपर्क किया जा सकता है।

यह टूर उत्तर भारत से शुरू होकर पूर्वोत्तर की हरियाली और भूटान की शांत, पवित्र वादियों तक फैला हुआ है। जो यात्री शांतिपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य, बौद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं, उनके लिए यह पैकेज बेहद आकर्षक है।

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Apr 2026 09:40 pm

Hindi News / National News / IRCTC का धमाकेदार ऑफर! दिल्ली से सीधे ट्रेन पकड़कर जाएं भूटान, जानें कितना आएगा खर्च

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.