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मुंबई-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन पटरी से उतर गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं

जानकारी के मुताबिक मुंबई-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन पटरी से उतर गई है। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

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भारत

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Anurag Animesh

Apr 27, 2026

Mumbai Solapur Vande Bharat Train Derails

Mumbai Solapur Vande Bharat Train Derails

Mumbai Solapur Vande Bharat: महाराष्ट्र के पुणे से एक अहम रेल घटना सामने आई है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस का एक कोच पटरी से उतर गया। घटना पुणे स्टेशन के पास उस वक्त हुई जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर रही थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ और सभी सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से सोलापुर जा रही ट्रेन (संख्या 22225) के चौथे कोच की एक ट्रॉली शाम करीब 7:30 बजे डायमंड क्रॉसिंग के पास पटरी से उतर गई। यह जगह स्टेशन यार्ड का हिस्सा है, जहां ट्रैक बदलने और क्रॉसिंग का काम होता है।

तकनीकी कारणों से हुई दुर्घटना


सेंट्रल रेलवे के मुताबिक, यह घटना तकनीकी कारणों से हुई है और जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां पहले से ही ट्रैक अपग्रेड का काम प्रस्तावित है। रेलवे अधिकारियों ने साफ किया कि किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए दूसरे रैक में शिफ्ट करने की तैयारी की गई। इसके साथ ही, रेलवे की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और ट्रैक बहाली का काम शुरू कर दिया।

आवाजाही प्रभावित


बताया जा रहा है कि 2019 में वंदे भारत सेवा शुरू होने के बाद यह पहला मौका है जब इस ट्रेन के साथ इस तरह की घटना हुई है। अब तक इस ट्रेन को काफी सुरक्षित माना जाता रहा है, जिसमें आधुनिक सुरक्षा सिस्टम भी लगाए गए हैं। हालांकि इस घटना के कारण पुणे रूट पर कुछ ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जल्द ही हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा।

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Updated on:

27 Apr 2026 08:55 pm

Published on:

27 Apr 2026 08:37 pm

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