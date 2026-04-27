मुंबई-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन पटरी से उतर गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं

Mumbai Solapur Vande Bharat: महाराष्ट्र के पुणे से एक अहम रेल घटना सामने आई है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस का एक कोच पटरी से उतर गया। घटना पुणे स्टेशन के पास उस वक्त हुई जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर रही थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ और सभी सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से सोलापुर जा रही ट्रेन (संख्या 22225) के चौथे कोच की एक ट्रॉली शाम करीब 7:30 बजे डायमंड क्रॉसिंग के पास पटरी से उतर गई। यह जगह स्टेशन यार्ड का हिस्सा है, जहां ट्रैक बदलने और क्रॉसिंग का काम होता है।