भारतीय कंपनी IOCL को मिला तेल-गैस का नया भंडार, संकट के बीच भारत के लिए राहत की खबर

Oil and Gas Discovery in Libya: मिडिल ईस्ट क्राइसिस और ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच भारत के लिए बहुत जरुरी और अच्छी खबर सामने आई है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी Oil India Limited को विदेश में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कंपनी ने लीबिया में तेल और गैस का नया भंडार खोजा है, जिससे न सिर्फ उसकी अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी मजबूत होगी, बल्कि भविष्य में कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। यह खोज ऐसे समय में सामने आई है, जब दुनिया भर में ऊर्जा संकट की चिंता बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज में तनाव के कारण तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है। इसका असर सीधे कीमतों पर दिखा और Brent Crude Oil 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है।