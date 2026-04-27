27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारतीय कंपनी IOCL को मिला तेल-गैस का नया भंडार, संकट के बीच भारत के लिए राहत की खबर

ऑयल इंडिया लिमिटेड को लीबिया में तेल और गैस का नया भंडार मिला है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच यह खोज कंपनी की विदेशी संपत्तियों और भविष्य की आय को मजबूत करेगी, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की ऊर्जा क्षेत्र में पकड़ को और सशक्त बनाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Apr 27, 2026

IOCL Discovers New Oil and Gas Reserves

IOCL Discovers New Oil and Gas Reserves(AI Image-ChatGpt)

Oil and Gas Discovery in Libya: मिडिल ईस्ट क्राइसिस और ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच भारत के लिए बहुत जरुरी और अच्छी खबर सामने आई है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी Oil India Limited को विदेश में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कंपनी ने लीबिया में तेल और गैस का नया भंडार खोजा है, जिससे न सिर्फ उसकी अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी मजबूत होगी, बल्कि भविष्य में कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। यह खोज ऐसे समय में सामने आई है, जब दुनिया भर में ऊर्जा संकट की चिंता बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज में तनाव के कारण तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है। इसका असर सीधे कीमतों पर दिखा और Brent Crude Oil 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है।

लीबिया में मिला नया भंडार


कंपनी ने जानकारी दी कि यह खोज लीबिया के एरिया 95/96 ब्लॉक में हुई है। यह इलाका घडामेस बेसिन का हिस्सा है, जिसे तेल और गैस के लिहाज से काफी संभावनाशील माना जाता है। इस प्रोजेक्ट में ऑयल इंडिया की 25 फीसदी हिस्सेदारी है और यह एक भारतीय कंसोर्टियम के तहत काम कर रही है, जिसमें Indian Oil Corporation Limited भी शामिल है। इस ब्लॉक में कुल 8 कुएं खोदने की योजना है। पहले पांच कुओं की ड्रिलिंग हो चुकी थी, जिनमें से चार में पहले ही तेल और गैस के संकेत मिल चुके थे। अब छठे कुएं (A1-96/02) की ड्रिलिंग के दौरान फिर से हाइड्रोकार्बन मिला है, जो इस क्षेत्र की क्षमता को और मजबूत करता है।

आगे क्या होगा?


लीबिया की National Oil Corporation ने इस खोज को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। अब अगला कदम होगा, इस भंडार का विस्तृत मूल्यांकन। इससे यह तय होगा कि यहां से कितना उत्पादन संभव है और कब तक इसे व्यावसायिक रूप से शुरू किया जा सकता है। यह खोज ऑयल इंडिया के लिए कई मायनों में खास है। इससे इंडियन ऑयल कंपनियों की विदेशी संपत्तियों की वैल्यू बढ़ेगी। साथ ही भविष्य में उत्पादन से आय बढ़ सकती है। इसके अलावा कंपनी की ग्लोबल उपस्थिति मजबूत होगी। यह सफलता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय पहचान के लिहाज से एक मजबूत कदम है।

ये भी पढ़ें

5 शर्तें और एक जिद! हिज्बुल्लाह ने इजरायल के साथ किसी भी समझौते को बताया ‘आत्मसमर्पण’
विदेश
Hezbollah Naim Qassem Speech

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Apr 2026 07:47 pm

Hindi News / National News / भारतीय कंपनी IOCL को मिला तेल-गैस का नया भंडार, संकट के बीच भारत के लिए राहत की खबर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: नया अपराध करने पर अपने आप रद्द नहीं होगी ‘जमानत’

Supreme Court
राष्ट्रीय

मुंबई-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन पटरी से उतर गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं

Mumbai Solapur Vande Bharat Train Derails
राष्ट्रीय

बड़े भाई की विधवा को छोटे भाई ने अपनी जागीर समझ ली- फिर ‘राज’ महल में लिया गया बदला

Rajmahal book review
राष्ट्रीय

लिव-इन में 15 साल साथ रहे, अब यौन उत्पीड़न का आरोप? सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

Supreme Court on Live-in Relationship
राष्ट्रीय

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, लद्दाख में 5 नए जिलों को मंजूरी, जानिए क्या होगा बदलाव

Ladakh new districts
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.