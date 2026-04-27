युद्ध शुरू होने के बाद 13 लाख से ज्यादा भारतीय देश लौटे, विमानों की आवाजाही हो रही सामान्य



समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले भारतीयों को लेकर भी सरकार सतर्क है। महाजन ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें काउंसलर मदद दी जा रही है और वापस भारत लाने की प्रक्रिया में भी सहायता दी जा रही है। अगर उड़ानों की बात करें तो स्थिति में धीरे-धीरे सुधार दिख रहा है। यूएई से भारत के बीच करीब 105 उड़ानें चली है। सऊदी अरब और ओमान से भी फ्लाइट्स अलग-अलग शहरों के लिए संचालित हो रही हैं। कतर का एयरस्पेस आंशिक रूप से खुला है और वहां से कुछ उड़ानें चल रही हैं। वहीं, कुवैत और बहरीन में हवाई सेवाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं, हालांकि अभी सीमित स्तर पर। इराक से भी कुछ उड़ानें चालू हैं, जिनके जरिए लोग दूसरे देशों के रास्ते भारत आ सकते हैं।