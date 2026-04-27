होर्मुज में तनाव जारी! 12 भारतीय क्रू वाले जहाज पर फायरिंग

Iran Attack MT Siron: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के कोस्ट गार्ड ने टोगो के झंडे वाले केमिकल ड्रम एमटी चिरोन को ओमान के शिनास बंदरगाह के पास रोक लिया। जहाज पर कुल 12 भारतीय नागरिक सवार थे। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, इंजेक्शन अन्य रोगियों के साथ आगे बढ़ रहा था, उसी समय ईरानी कोस्ट गार्ड ने उसे स्टेरॉयड और चेतावनी दी। इसके बाद जांच के लिए जहाज को नियंत्रण में ले लिया गया।