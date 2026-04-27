बंगाल चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन मुस्तैद, दूसरे चरण में 2321 कंपनियां चुनाव पर रखेगी नजर

West Bengal Election Phase 2 Security: दूसरे चरण के मतदान से पहले माहौल को देखते हुए इस बार सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (Election Commission of India) ने साफ कर दिया है कि चुनाव हर हाल में शांतिपूर्ण होना चाहिए और इसी वजह से सुरक्षा के इंतजाम भी रिकॉर्ड स्तर पर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुल 2321 कंपनियां सुरक्षा बलों की तैनात की जा रही हैं। ये फोर्स सिर्फ मतदान केंद्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन इलाकों में भी नजर रखेगी जहां पहले गड़बड़ी की आशंका रही है। केंद्रीय बलों के साथ-साथ राज्य पुलिस को भी पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा गया है। हाल ही में हुई बैठकों में सुरक्षा के हर छोटे-बड़े पहलू पर चर्चा की गई, ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए।