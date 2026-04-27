‘मैं हमेशा केजरीवाल का आभारी रहूंगा’, AAP से बगावत करने वाले सांसद ने ऐसा क्यों कहा? पार्टी में फूट का कारण भी बता दिया



इन सवालों के बीच बागी राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी का बयान सामने आया है।मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। सभी सात सांसदों ने मिलकर, सोच-समझकर यह कदम उठाया। उनके मुताबिक, पार्टी के भीतर हालात ऐसे बन गए थे कि अलग रास्ता चुनना ही बेहतर लगा। साहनी बताते हैं कि उनका मुख्य फोकस हमेशा पंजाब के लोगों के मुद्दे रहे। संसद में भी उन्होंने वही उठाया। उनका कहना है कि कई बार केंद्र सरकार और भाजपा के साथ उनके अच्छे संबंधों की वजह से भी काम आसान हुआ, खासकर तब जब विदेशों में फंसे पंजाब के लोगों को वापस लाने की जरूरत पड़ी।