आम नहीं, ‘अरबपति’ पार्टी है AAP: अजय माकन का बड़ा हमला, सांसदों की 818 करोड़ की नेटवर्थ का किया खुलासा

Ajay Maken Press Conference AAP: अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष और दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने सोमवार को आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। AAP के नेता देशद्रोही हैं और अब AAP को अपना नाम बदलकर अरबपतियों की पार्टी रख लेना चाहिए। जब 2017 में दिल्ली का राज्यसभा चुनाव हो रहा था, उस दौरान हमारे नेता सुशील गुप्ता ने मुझसे कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं।