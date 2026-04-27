बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने खेला बड़ा दांव, बोले- ‘मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा’

यह पीएम मोदी की इस बार बंगाल में आखिरी चुनावी रैली थी। फिर भी उन्होंने कहा कि रैलियों में जो भारी उत्साह और जनसमर्थन देखा है, उससे यकीन हो गया है कि 4 मई के बाद उन्हें फिर बंगाल आना पड़ेगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए।