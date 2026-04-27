27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने खेला बड़ा दांव, बोले- ‘मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा’

PM Modi Rally In West Bengal: पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली हुई। इस दौरान, उन्होंने TMC पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा- बंगाल की सुरक्षा और विकास अब मेरी जिम्मेदारी है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Mukul Kumar

Apr 27, 2026

बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फोटो- IANS)

West Bengal Chunav: पश्चिम बंगाल में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर 24 परगना के जगतदल में चुनावी रैली को संबोधित किया।

इस दौरान पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को साफ संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल की सेवा करना उनकी किस्मत में है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि भाजपा इस विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी।

बंगाल की सुरक्षा-विकास अब मेरी जिम्मेदारी- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि बंगाल की सुरक्षा और विकास अब उनकी जिम्मेदारी है। वे इस जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ेगे। पूर्वी भारत का भविष्य इस चुनाव पर टिका है।

पीएम मोदी ने रैली में बताया कि बंगाल का यह चुनाव सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत का भाग्य बदलने वाला है। उन्होंने तीन राज्यों को भारत की समृद्धि के मुख्य खंभे के रूप में बताया, जिसमें बिहार (अंगा), बंगाल (बंगा) और ओडिशा (कलिंगा) शामिल हैं।

पीएम मोदी का कहना था कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी कमजोर पड़ गया तो पूरे देश को नुकसान होगा। इसलिए बंगाल में इस बार का चुनाव बहुत अहम है।

कोलकाता के आसपास मेक इन इंडिया का बड़ा वादा

पीएम मोदी ने साफ वादा किया कि भाजपा की सरकार बनी तो कोलकाता के आसपास बड़ा 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट लगेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में सबसे बड़ी समस्या 'बेरोजगारी' है, जिसे पीएम ने दूर करने की बात कही।

उन्होंने कहा- यहां की फैक्टरियां बंद हो रही हैं या दूसरे राज्यों में जा रही हैं। इसी वजह से बंगाल के युवा रोजगार की तलाश में बाहर पलायन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा- भाजपा का मुख्यमंत्री चुन लीजिए। फिर प्रधानमंत्री और नया सीएम साथ मिलकर बंगाल को आगे बढ़ाएंगे।

TMC पर सख्त हमला, बोले- सिर्फ खुद का विकास किया

रैली में पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि TMC के पास बंगाल के भविष्य का कोई रोडमैप नहीं है। उनके नेता सिर्फ अपनी तरक्की में लगे रहते हैं।

उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता में न राज्य को आगे बढ़ाने की इच्छा है और न ही कोई दूरदृष्टि है। पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि TMC को एक और मौका देना राज्य के लिए और ज्यादा तबाही लाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि बंगाल के लोग सुरक्षा, अच्छे मौके और ईमानदार सरकार चाहते हैं, लेकिन TMC इन बुनियादी बातों में पूरी तरह फेल हो गई है।

चुनाव प्रचार में आखिरी रैली

यह पीएम मोदी की इस बार बंगाल में आखिरी चुनावी रैली थी। फिर भी उन्होंने कहा कि रैलियों में जो भारी उत्साह और जनसमर्थन देखा है, उससे यकीन हो गया है कि 4 मई के बाद उन्हें फिर बंगाल आना पड़ेगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए।

ये भी पढ़ें

‘TMC ने माटी माफिया को बेच दी, मां को रुलाया है’, PM मोदी का ममता बनर्जी पर तीखा हमला
राष्ट्रीय
PM modi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

27 Apr 2026 02:04 pm

Hindi News / National News / बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने खेला बड़ा दांव, बोले- ‘मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

क्या डर के मारे AAP के सातों सांसद! ‘आम आदमी पार्टी’ के अंदर ही उठी आवाज, नए दावे से हलचल

राष्ट्रीय

बिहार और ओडिशा के लिए क्यों जरुरी है बंगाल चुनाव, PM मोदी ने चुनावी रैली में किया बड़ा खुलासा

राष्ट्रीय

प्री-मानसून दिखाएगा खेल: 28, 29 और 30 अप्रैल को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

शिवाजी महाराज पर विवादित बयान बाबा बागेश्वर को पड़ा भारी, रितेश देशमुख के तीखे जवाब के बाद मांगी माफी

Baba Bageshwar Raja Shivaji Controversy
मनोरंजन

BJP में शामिल होने के बाद भी राघव चड्ढा की मुश्किलें नहीं हुई कम, जानें किन चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.