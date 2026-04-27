‘TMC ने माटी माफिया को बेच दी, मां को रुलाया है’, PM मोदी का ममता बनर्जी पर तीखा हमला

PM मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने कहा- ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के लिए मां, माटी, मानुष’ का नारा दिया था। लेकिन TMC ने राज्य की माटी को माफिया और घुसपैठियों के हवाले कर दिया। TMC की नीतियों ने 'मां को रुलाया' है। PM ने आरोप लगाया कि TMC के शासन में और कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। TMC के गुंडे खुद को सरकार समझते हैं। बंगाल में सिर्फ दंगे और अत्याचार बढ़ा है, विकास नहीं।