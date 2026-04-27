‘कोलकाता मुझे बार-बार मंत्रमुग्ध कर देता है’, भीड़ देखकर गदगद हुए PM मोदी, ममता बनर्जी को बताया विफल, गंभीर आरोप लगाए

कोलकाता में पीएम मोदी के रोड में जबरदस्त भीड़ हुई। इस दौरान महिलाओं की तादाद काफी अधिक दिखाई दी। भीड़ देखकर पीएम मोदी गदगद हो गए। PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर रैली की तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने तस्वीरों पर कैप्शन लिखा- कोलकाता मुझे बार-बार मंत्रमुग्ध कर देता है। आज का रोड शो, जिसमें शहर की नारी शक्ति और युवा जोश की भरपूर भागीदारी रही, असाधारण था। स्पष्ट है कि यह महान शहर भाजपा और हमारी विकास पहलों को चाहता है।