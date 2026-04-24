24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

West Bengal Election: परसेंटेज बढ़ गया, पर असल में 47 लाख वोट कम पड़े हैं

West Bengal Election: बंगाल चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 90 पार चला गया है। जानिए क्यों और इसके मायने क्या हो सकते हैं?

3 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Vijay Kumar Jha

Apr 24, 2026

bengal election 2026, mamta vs modi in bengal chunav

Bengal Election 2026: असली चुनावी मुक़ाबला तो ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में ही है। (Image Source-ChatGpt)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में करीब 93 फीसदी वोटिंग हुई। भारतीय चुनावी इतिहास में शायद इतनी बंपर वोटिंग पहली बार हुई है। तमिलनाडु में भी इस बार मतदान का रिकॉर्ड (85.1%) बना है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दोनों ही पक्ष (तृणमूल कांग्रेस और भाजपा) इस एक-दूसरे के खिलाफ और अपने-अपने पक्ष में हुई वोटिंग बता रहा है। इसकी असलियत तो 4 मई को ही सामने आएगी, लेकिन हम बात करते हैं बंपर वोटिंग से जुड़ी आज की हकीकत की।

SIR का असर

एक हकीकत यह है कि चुनाव आयोग द्वारा कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जहां भी मतदान हुए वहां अमूमन वोटिंग प्रतिशत बढ़ा ही है। असम, केरल, पुडुचेरी में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। इससे पहले बिहार में भी ऐसा ही हुआ। यह स्वाभाविक भी है।

SIR के बाद मृत, दूसरी जगह रहने चले गए और अनुपलब्ध मतदाताओं के नाम हट जाने से मतदाता कम हो जाते हैं तो मतदान करने वाले लोग अगर पिछले चुनाव के बराबर भी होंगे तो प्रतिशत बढ़ जाएगा।

चुनाव वर्षकेरल (मतदान %)असम (मतदान %)
199173.4%75.3%
199671.2%78.4%
200172.5%75.1%
200672.3%75.7%
201174.9%75.9%
201677.1%83.1%
202173.9%81.8%
2026*78.2%85.6%

SIR के बाद पुराने वोटर हटते हैं तो नए जुड़ते भी हैं। वे 'जेनुइन वोटर्स' होते हैं। वे वोट डालते हैं। ऐसे में भी मतदान प्रतिशत बढ़ता है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का SIR बड़ा विवादित और मतदाताओं के लिए एक कठिन परीक्षा सरीखा रहा। मतदान के रिकॉर्ड से एक बात साफ दिखाई देती है कि जिन लोगों ने यह परीक्षा पास कर ली, वे मतदान केंद्र तक पहुंचे भी।

विवरणSIR से पहले (अक्टूबर 2025)SIR के बाद (अप्रैल 2026)शुद्ध परिवर्तन (कमी)
कुल मतदाता संख्या7.66 करोड़6.75 करोड़91 लाख (~12%)
महिला मतदाता~3.73 करोड़ (अनुमानित)~3.11 करोड़~61.9 लाख
लिंगानुपात (Electoral)~973~961-12 अंक

पश्चिम बंगाल के जिन 152 विधान सभा क्षेत्रों में 23 अप्रैल को मतदान हुआ वहां 2021 में जितने वोट पड़े थे उसकी तुलना में इस बार कुल मतदाताओं की संख्या 12 प्रतिशत कम थी। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इन सीटों पर इस बार पिछली बार की तुलना में करीब 47 लाख वोट कम पड़े हैं। इसके बावजूद मतदान प्रतिशत 10 प्रतिशत बढ़ गया। इसके पीछे की जाहिर वजह वही है, जिनका जिक्र ऊपर किया गया। राज्य स्तर पर भी बात करें तो पश्चिम बंगाल में SIR के बाद कुल 91 लाख (11.63 प्रतिशत) मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो गए।

मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ी

पिछले कुछ चुनावों से देश भर में देखा जा रहा है कि मतदान के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। इसकी कई वजह हो सकती हैं। चुनाव आयोग भी लगातार मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान तेज करता रहा है। पिछले कुछ सालों से चुनाव आम तौर पर दो पार्टियों या गठबंधनों के बीच ही लड़े जा रहे हैं। मतदाताओं के मतदान केंद्र तक पहुंचने की एक वजह यह भी है। पार्टियां भी अपने-अपने समर्थकों को बूथ तक ले जाने के लिए अभियान चलाती हैं।

बंपर वोटिंग से किसका फायदा?

एक सच यह भी है कि बंपर वोटिंग क्यों हुई है, सत्ता पक्ष के खिलाफ या विरोधी पक्ष के समर्थन में? इस सवाल का जवाब परिणाम आने के बाद ही मिल सकता है। लेकिन, यह सच है कि 2026 का बंगाल चुनाव ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन चुनाव है। ममता बनर्जी ने जितने वोट शेयर पर पहली बार सरकार बनाई थी, भाजपा उस लेवल के करीब पिछले चुनाव में ही पहुंच चुकी है। देखिए, तृणमूल कैसे अपना वोट और सीट बढ़ाती गई

चुनाव वर्षकुल सीटेंटीएमसी द्वारा जीती गई सीटेंवोट शेयर (%)मुख्य गठबंधन / स्थिति
20012946030.66%कांग्रेस के साथ गठबंधन (विपक्ष में)
20062943026.64%अकेले चुनाव (विपक्ष में, भारी गिरावट)
201129418438.93%कांग्रेस के साथ गठबंधन (सत्ता में आगमन)
201629421144.91%अकेले चुनाव (दूसरी बार पूर्ण बहुमत)
202129421548.02%अकेले चुनाव (तीसरी बार प्रचंड बहुमत)

50 फीसदी के करीब पहुंच कर यह बढ़त कायम रखना टीएमसी के लिए कम बड़ी चुनौती नहीं है, खास कर तब जब भाजपा भी तेजी से आगे बढ़ रही है।

पश्चिम बंगाल चुनाव में ऐसे मजबूत होती गई भाजपा

चुनाव वर्षकुल सीटेंभाजपा द्वारा जीती गई सीटेंवोट शेयर (%)
200629401.93%
201129404.06%
2016294310.16%
20212947738.14%

ममता बनर्जी: जब दोस्तों के बॉयफ्रेंड देख भाग गईं थीं, पढ़िए उनके मजेदार किस्से

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal

West Bengal Elections 2026

Updated on:

24 Apr 2026 12:18 pm

Published on:

24 Apr 2026 11:44 am

Hindi News / National News / West Bengal Election: परसेंटेज बढ़ गया, पर असल में 47 लाख वोट कम पड़े हैं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bengal Election 2026: बंगाल जीतने के बाद ममता बनर्जी का क्या है आगे का प्लान? कर दिया चौंकाने वाला खुलासा

Mamata Banerjee speech, West Bengal election 2026, Mamata Banerjee BJP attack,
राष्ट्रीय

बंगाल में रहने वाला ही BJP का CM होगा, अमित शाह ने कर दिया ऐलान

राष्ट्रीय

PM Modi Rally in Jadavpur: जादवपुर में PM नरेंद्र मोदी की रैली, यहीं से जीतकर पहली बार संसद पहुंची थीं ममता बनर्जी, कहलाई थीं जाइंट किलर

narendra modi vs mamata banerjee
राष्ट्रीय

बंगाल में PM मोदी के नाव पर बैठने की पूरी कहानी, केवल 5 मिनट के भीतर हुआ सबकुछ, नाव मालिक ने खोला बड़ा राज!

PM Modi Kolkata visit Hooghly ghat Modi visit PM Modi boat ride पीएम मोदी कोलकाता दौरा हुगली घाट मोदी नाव में पीएम मोदी कोलकाता खबर मोदी
राष्ट्रीय

19 साल की मां ने नवजात को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद बैग में रखा शव, ऐसे सामने आया सच

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.