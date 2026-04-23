West Bengal Election 2026: ममता के लिए सबसे मुश्किल चुनाव क्यों? 5 कारण

पार्थ चटर्जी पूर्व महासचिव, टीएमसी शिक्षा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शिक्षक भर्ती घोटाला (SSC): नियुक्तियों में धांधली और करोड़ों रुपये का कैश बरामद होना। नवंबर 2025 में सशर्त जमानत पर रिहा। अप्रैल 2026 में ED ने फिर से उनके घर की तलाशी ली है।

अनुब्रत मंडल जिला अध्यक्ष, बीरभूम टीएमसी के प्रभावशाली 'छत्रप' मवेशी तस्करी घोटाला: भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की अवैध तस्करी का मुख्य सूत्रधार होना। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। वर्तमान में बीरभूम में सक्रिय, जाँच जारी है।

ज्योतिप्रिय मल्लिक पूर्व कैबिनेट मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति विभाग राशन वितरण घोटाला: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अनाज को खुले बाजार में बेचने का आरोप। जनवरी 2025 में कोर्ट से जमानत मिली। जाँच एजेंसी (ED) की कार्रवाई अभी भी जारी है।

माणिक भट्टाचार्य विधायक, पलाशीपाड़ा पूर्व अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षक भर्ती घोटाला: प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता और रिश्वतखोरी। न्यायिक हिरासत/जेल में (लंबे समय से कानूनी लड़ाई जारी)। 2026 में टिकट कटा।

जीवन कृष्ण साहा सक्रिय नेता, मुर्शिदाबाद विधायक, बुरवान शिक्षक भर्ती घोटाला: भर्ती प्रक्रिया में दलाली और सबूत मिटाने के आरोप। केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर, कानूनी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

शंकर आद्या प्रभावशाली स्थानीय नेता प्रपूर्व चेयरमैन, बनगांव नगर पालिका राशन वितरण घोटाला: राशन घोटाले के पैसे को विदेशी मुद्रा में बदलने का आरोप। अगस्त 2024 में जमानत मिली। ED मामले की गहराई से जांच कर रही है।