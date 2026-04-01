नहीं होगा कोई इलेक्शन- जब पश्चिम बंगाल सरकार से भिड़ गया था चुनाव आयोग, ममता बनर्जी ने दिया था साथ

विवाद की शुरुआत 1992 में हुई। टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने भारत सरकार को एक अनुरोध भेजा। अनुरोध सभी मतदाताओं के लिए पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) बनाने का था। सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली। शेषन ने सख्ती से नियमों का हवाला देते हुए सरकार को अपना अधिकार याद दिलाया और 28 अगस्त, 1993 को उन्होंने एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि 1 जनवरी, 1995 के बाद कोई भी चुनाव बिना मतदाता पहचान पत्र के नहीं होगा। आदेश पर अमल के लिए सरकार के पास समय काफी था (सितंबर 1993 से दिसंबर 1994 तक)।